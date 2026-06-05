A Gaza, per ricevere un pacco di farina dal World Food Programme, è necessario fornire nome, numero di documento, numero di telefono e quartiere di residenza. Mancavano solo i dati violati per completare l’accesso alle informazioni.

Per ricevere un pacco di farina dal World Food Programme, a Gaza, una persona deve scrivere il proprio nome, il numero del documento, il telefono e il quartiere in cui dorme. Quel modulo si chiama People Portal, l’applicazione di auto-registrazione che il WFP rivendicava per aver tagliato tempi e burocrazia. Oltre due milioni di palestinesi l’hanno compilato. Il 14 maggio quei dati sono finiti in mani non autorizzate. Il The New Humanitarian, con l’inchiesta di Jacob Goldberg e Irwin Loy, parla di circa 600.000 famiglie esposte: nomi, documenti, telefoni, posizione. È la più grave violazione di dati di beneficiari umanitari mai registrata, sopra le 515. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© Lanotiziagiornale.it - A Gaza mancavano solo i dati violati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gaza, sotto le macerie si recuperano altri morti: ritrovati 45 corpi

Notizie e thread social correlati

Ci mancavano solo Minetti e Venezi a far franare il governo MeloniLe tensioni all’interno del governo si sono acuite con il coinvolgimento di due esponenti politiche, una delle quali ha ottenuto la grazia nonostante...

Ci mancavano solo Nicole Minetti e Beatrice Venezi a far franare il governo MeloniNelle ultime ore si sono aggiunte nuove tensioni al panorama politico con il coinvolgimento di Nicole Minetti e Beatrice Venezi.

A Gaza mancavano solo i dati violatiPer ricevere un pacco di farina dal World Food Programme, a Gaza, una persona deve scrivere il proprio nome, il numero del documento, il telefono ... Read more ... lanotiziagiornale.it

Il Natale dei medici di Emergency a Gaza: Qui non ci sono più ospedali. E ci mancano i farmaci più banali, antibiotici, garzeNon solo la malnutrizione, le malattie da acqua e cibo contaminati, e le ferite di guerra lasciate in eredità da due anni di bombardamenti israeliani. Nella clinica di Emergency di Al Qarara ora si ... ilfattoquotidiano.it