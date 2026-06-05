A che ora Cobolli-Zverev Finale del Roland Garros 2026 | programma canale in chiaro streaming

La finale del Roland Garros 2026 si svolgerà domenica 7 giugno alle 15.00. La partita sarà trasmessa in chiaro e disponibile anche in streaming. La finale è il secondo Slam della stagione. La partita coinvolge due giocatori di alto livello, ma i nomi non sono stati ancora comunicati. La gara si terrà sui campi in terra rossa del torneo parigino.

La Finale del Roland Garros 2026 si giocherà domenica 7 giugno alle ore 15.00: il secondo Slam della stagione vivrà il suo atto conclusivo sulla terra rossa di Parigi, chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo davanti al pubblicò che gremirà gli spalti del Court Philippe-Chatrier? Chi saprà consacrarsi per l’eternità sull’iconico mattone tritato della capitale francese? Chi riuscirà a scrivere il proprio nome dell’albo d’oro e a piangere di gioia con in mano la mitica Coppa del Moschettieri? L’Italia si stringerà per tifare Flavio Cobolli, che dalla prossima settimana sarà almeno numero 10 del mondo: il 24enne romano non è dovuto scendere in campo per disputare la propria semifinale, visto che Matteo Arnaldi ha dato forfait una mezzoretta prima dell’incontro a causa di un problema fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Matteo Arnaldi ha un virus, Cobolli in finale al Roland Garros. Affronterà Zverev

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