A Bergamo la prima Notte bianca dell’ambiente - Foto e video

A Bergamo si svolge la prima Notte bianca dell’ambiente, con iniziative che coinvolgono il centro storico, i quartieri e Città Alta. L’evento, organizzato da Climarte in collaborazione con il Comune, comprende musica, spettacoli e attività a partire dal pomeriggio. Sono presenti esposizioni e interventi dedicati alla tutela ambientale. L’evento si estende lungo diverse zone della città, coinvolgendo cittadini e visitatori in attività legate alla sostenibilità.

L’EVENTO. In centro, nei quartieri, in Città Alta: musica, spettacoli e attività già dal pomeriggio. Il Festival organizzato da Climarte con il Comune. «È una vera e propria festa, con tante iniziative e proposte per tutti» commenta Roberto Gualdi di Climarte. Dal pomeriggio fino a notte il centro cittadino, i quartieri, Città Alta si sono animati con musica, spettacoli e altre attività: la Caccia al Rifiuto Urbano con Plastic Free e La Via della Felicità, il Coro dei bambini «Piccole piante crescono», yoga e Tai Chi, la camminata Green Night Walk e Biciclettata con A.Ri.Bi, il Bio Concerto al Chiostro di Santa Marta, solo per citare alcuni eventi. Sul palco in piazza Matteotti il diplomatico Grammenos Mastrojeni in dialogo con Diego Colombo su ambiente, pace e sicurezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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