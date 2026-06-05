43° Festa della Comunità SS Trinità a Padova

A Padova si tiene la 43ª Festa della Comunità della parrocchia della SS. Trinità, che si svolge dal 5 all’8 giugno e dal 10 al 14 giugno 2026 in via Bernardi 20. L’evento, uno degli appuntamenti più tradizionali dell’estate locale, prevede diverse iniziative. La festa si svolge in due turni, con eventi distribuiti nelle due settimane e coinvolge la comunità con attività e momenti di ritrovo.

A Padova ritorna uno degli appuntamenti tradizionali più attesi dell'inizio estate. Da venerdì 5 a lunedì 8 giugno e poi da mercoledì 10 a domenica 14 giugno 2026, in via Bernardi 20 a Padova, si tiene la 43° Festa della Comunità della parrocchia della SS. Trinità. L'evento gode del patrocinio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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30/maggio/2026 - Cristiani in nome - sermone per la Dom. della Santissima Trinità - sem. LR Lange

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Festa della comunità in Cattedrale a PadovaDal 25 al 30 maggio 2026, il patronato del Duomo a Padova, in via dei Tadi 31, ospiterà la Festa della comunità in Cattedrale.

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#festadellamamma #10maggio Serve una comunità che non celebri le madri un giorno all’anno e le lasci sole negli altri 364. Perché crescere, educare, prendersi cura non è una responsabilità individuale, è una responsabilità collettiva bit.ly/FestaMamma2 x.com

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A San Lorenzo da Brindisi la festa della comunità è anticipataGiorni difficili, per il meteo, quelli intorno al 21 luglio: caldo, afa, voglia di vacanze e tanti fedeli già partiti per le agognate ferie estive. Così la solennità di San Lorenzo da Brindisi rischia ... difesapopolo.it

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