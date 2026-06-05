212° dalla fondazione dell' Arma dei Carabinieri | le cerimonie a Salerno

Notizia in breve

A Salerno si è celebrato il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia provinciale si è svolta oggi, ricordando la nascita del corpo, istituito nel 1814 come “Corpo dei Carabinieri Reali” con le “Regie Patenti”. La commemorazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità locali.