212° dalla fondazione dell' Arma dei Carabinieri | le cerimonie a Salerno
A Salerno si è celebrato il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia provinciale si è svolta oggi, ricordando la nascita del corpo, istituito nel 1814 come “Corpo dei Carabinieri Reali” con le “Regie Patenti”. La commemorazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità locali.
Nella giornata di oggi, a Salerno, si è svolta la celebrazione, a livello provinciale, del 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, istituita quale “Corpo dei Carabinieri Reali” con le "Regie Patenti" del 1814. La giornata celebrativa ha avuto inizio presso il Comando Provinciale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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212° Annuale di Fondazione dellArma dei Carabinieri - Biella
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