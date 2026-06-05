212° dalla fondazione dell' Arma dei Carabinieri | le cerimonie a Salerno

Da salernotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Salerno si è celebrato il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia provinciale si è svolta oggi, ricordando la nascita del corpo, istituito nel 1814 come “Corpo dei Carabinieri Reali” con le “Regie Patenti”. La commemorazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella giornata di oggi, a Salerno, si è svolta la celebrazione, a livello provinciale, del 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, istituita quale “Corpo dei Carabinieri Reali” con le "Regie Patenti" del 1814. La giornata celebrativa ha avuto inizio presso il Comando Provinciale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

212° Annuale di Fondazione dellArma dei Carabinieri - Biella

Video 212° Annuale di Fondazione dellArma dei Carabinieri - Biella

Notizie e thread social correlati

Carabinieri, a Reggio Calabria cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell’ArmaA Reggio Calabria si terrà una cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dei Carabinieri, prevista per il 5 giugno.

Il 212° annuale della fondazione dell’Arma dei CarabinieriIl 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri si è celebrato il 5 giugno 2026, data in cui nel 1920 fu concessa la prima medaglia...

Temi più discussi: Notizie - 212° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri - 5 giugno a Reggio Calabria; Comunicati Stampa; Tajani domani ad Aosta per celebrare il 212° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri; Villaggio Arma a Villa Borghese: quattro giorni per i 212 anni dei carabinieri.

arma 212 dalla fondazione dellComo celebra i 212 anni dell’Arma: Militarità, coraggio e umiltà la nostra bussola eticaNel cuore della Caserma sede del Comando Provinciale di Como, si sono aperti oggi, venerdì 5 Giugno, i cancelli ... valtellinanews.it

arma 212 dalla fondazione dellDomani la cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei carabinieriAnche a Bolzano, presso la sede della Legione, si terrà una cerimonia, preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web