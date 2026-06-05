Un ristorante ha addebitato 1143 euro per una cena che comprende una frittura e quattro bistecche. La titolare ha dichiarato che i clienti sono stati informati sui prezzi prima di ordinare. Quattro turisti hanno consumato il pasto e ricevuto il conto. La vicenda è stata raccontata senza ulteriori dettagli sui dettagli dell'ordine o sulla comunicazione tra ristorante e clienti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali reclami o azioni legali.

Una serata come tante, in una delle città più amate (e fotografate) del mondo. Quattro turisti entrano in un’osteria, si siedono, ordinano senza pensieri. Piatti “classici”, due calici di vino, l’aria di vacanza. Finché, al momento di pagare, qualcosa non torna. E in pochi minuti la cena diventa un caso. Perché a Venezia basta davvero poco per passare dal sogno alla rabbia. Questa volta, però, non si parla solo di prezzi alti: c’è un dettaglio che fa scattare l’allarme e che ha spinto i clienti a fare una scelta insolita, chiamando direttamente chi di dovere. Dal tavolo alla sorpresa: quando il conto cambia tutto. Secondo quanto riportato da diverse testate, tutto sarebbe successo all’ Osteria da Luca, a Venezia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - 1143 € per una frittura e 4 fiorentine. La titolare: “Con noi si paga…”

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