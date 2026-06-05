1 studente su 3 vive in comuni senza scuole superiori La povertà educativa è un problema

Un ragazzo su tre in Italia risiede in comuni senza scuole superiori. Oltre un terzo degli adolescenti vive in territori privi di cinema, teatri o spazi culturali. Quasi il 14% degli giovani afferma di non avere amici con cui confidarsi. La mancanza di infrastrutture educative e culturali colpisce anche le relazioni sociali dei ragazzi. La povertà educativa si manifesta attraverso l’assenza di servizi e ambienti di confronto.

Un ragazzo su tre in Italia vive in un comune privo di scuole superiori. Oltre un terzo degli adolescenti cresce in territori senza cinema, teatri o spazi culturali, mentre quasi il 14% dichiara di non avere amici con cui confidarsi. È il quadro emerso dalle analisi elaborate dalla piattaforma InClasse su dati Istat, presentate alla Camera dei deputati durante un evento promosso dalla Fondazione Articolo 49, in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e con il patrocinio della Commissione europea. News In Emilia Romagna scuole riaperte il 31 agosto, ma l'iniziativa fa discutere Non saranno lezioni tradizionali, ma laboratori e corsi pensati per dare respiro ai genitori che, altrimenti, sarebbero in difficoltà nel capire a. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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