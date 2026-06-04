Xylella in Basilicata | piano d’emergenza per salvare l’olio lucano
In Basilicata è stato avviato un piano d’emergenza per contenere la diffusione del batterio della Xylella nel settore dell’olio lucano. La Regione sta definendo misure specifiche per proteggere le coltivazioni, tra cui il rafforzamento dei controlli sui confini e il monitoraggio delle aree a rischio. Il progetto “Olio Futuro” mira a contrastare l’avanzata del patogeno e a salvaguardare la produzione locale. Sono in fase di definizione le strategie e le azioni concrete da mettere in atto.
Come può il progetto Olio Futuro fermare l'avanzata del batterio?. Quali misure concrete adotterà la Regione per blindare i confini?. Cosa rischia l'economia dei borghi lucani se la Xylella si stabilisce?. Chi guiderà il coordinamento tra istituzioni e agricoltori sul territorio?.? In Breve Convegno a Lavello venerdì 5 giugno 2026 presso l'auditorium Sacro Cuore. Paolo Colonna presenta il progetto Olio Futuro dalle ore 17:00 alle 17:30. Gaudiano Cosimo e Patrizia Minardi aggiornano su monitoraggio e posizione patogeno. Carmine Cicala e Leonardo Moscaritolo discutono politiche agricole nel dibattito finale. Il convegno di Lavello per proteggere l’oro verde: Xylella minaccia i confini della Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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