Xylella in Basilicata | piano d’emergenza per salvare l’olio lucano

Notizia in breve

In Basilicata è stato avviato un piano d’emergenza per contenere la diffusione del batterio della Xylella nel settore dell’olio lucano. La Regione sta definendo misure specifiche per proteggere le coltivazioni, tra cui il rafforzamento dei controlli sui confini e il monitoraggio delle aree a rischio. Il progetto “Olio Futuro” mira a contrastare l’avanzata del patogeno e a salvaguardare la produzione locale. Sono in fase di definizione le strategie e le azioni concrete da mettere in atto.