Non si parla d’altro che del gesto del grande regista Wim Wenders. Il regista avrebbe eliminato il suo film del 1975, Falso Movimento, da ogni circuito distributivo futuro. Il motivo? rispettare la volontà, di lunga della data, dell’attrice protagonista, che in una scena posa a seno nudo, all’età di 13 anni. Ma vediamo cosa ha significato questo gesto e qual è stata la reazione del pubblico. La storia di Nastassja. Nastassja Kinski aveva tredici anni, era al suo primo film e non sapeva quasi nulla di come funzionasse un set. Sua madre non c’era, la famiglia viveva in ristrettezze economiche dopo il divorzio da Klaus Kinski, star del cinema, e nessuno le spiegò cosa sarebbe successo davanti alla macchina da presa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Wim Wenders ritira ‘Falso Movimento’ per il nudo di Nastassja Kinski. “Lei era minorenne. È il suo film, dobbiamo rispettarla”

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Wim WENDERS ritira il suo film 'FALSO MOVIMENTO' e rimuove una SCENA DI NUDO di KINSKI

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Wim Wenders chiede scusa a Nastassja Kinski e ritira il film ‘Falso movimento’Wim Wenders ha chiesto scusa a Nastassja Kinski e ha ritirato il film del 1975 in cui l’attrice, all’età di tredici anni, appare senza vestiti.

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Wim Wenders ritira il film 'Falso Movimento' e si scusa con Nastassja Kinski per la scena di nudo. Nastassja Kinski ha vinto la sua battaglia. La fondazione Wenders avvia un dialogo sulle opere controverse del XX secolo. x.com

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