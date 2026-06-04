Wass Submarine Systems, controllata di Fincantieri, ha firmato un accordo con Magellan Aerospace, azienda canadese. L’intesa mira a rafforzare le capacità di difesa subacquea del Canada. L’accordo prevede collaborazioni per lo sviluppo di sistemi di difesa underwater. La partnership rappresenta l’ingresso ufficiale di Wass nel mercato canadese. Nessun dettaglio sui termini economici dell’accordo è stato reso pubblico.

Wass Submarine Systems, controllata del gruppo Fincantieri specializzata nei sistemi di difesa subacquea, e la canadese Magellan Aerospace hanno firmato un accordo finalizzato a sostenere e sviluppare le capacità di difesa underwater del Canada. L’intesa, firmata in occasione del salone Cansec di Ottawa, punta a rafforzare la collaborazione industriale tra le due aziende nel settore delle tecnologie subacquee avanzate. L’accordo prevede la valorizzazione delle competenze complementari delle due società nell’ambito dei sistemi di difesa subacquea, con l’obiettivo di contribuire ai programmi e alle esigenze operative delle Forze armate canadesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Wass (Fincantieri) entra nel mercato canadese. L’intesa con Magellan Aerospace

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