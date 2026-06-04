Violenza di genere studenti da tutta Italia a Napoli | a Ponticelli l’ultima tappa del progetto Differenze 2.0

Il 5 e 6 giugno si sono svolti a Napoli, nel quartiere di Ponticelli, gli ultimi incontri del progetto Differenze 2.0, dedicato alla prevenzione della violenza di genere. Studenti provenienti da diverse regioni italiane hanno partecipato a workshop e attività sul tema. L’evento si è concentrato sulla sensibilizzazione e sulla promozione di comportamenti rispettosi, senza prevedere interventi di figure istituzionali o interventi giudiziari.

Il 5 e 6 giugno studenti da tutta Italia a Napoli contro la violenza di genere: a Ponticelli l’ultima tappa del progetto Differenze 2.0 promosso da UISP e finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Testimonianze e allestimenti realizzati da ragazze e ragazzi di sette istituti superiori italiani: voci ed esperienze a confronto per sensibilizzare alla parità di genere. Appuntamento venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026 all’istituto superiore “Sannino De Cillis” di Ponticelli, nella zona orientale della città. Nel corso... 🔗 Leggi su 2anews.it

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Temi più discussi: Differenze 2.0 contro la violenza di genere. A Napoli il 5 e 6 giugno; Polizia Locale, parte la nuova progettualità tra nucleo fasce deboli e centri antiviolenza per la prevenzione e sensibilizzazione degli studenti delle scuole superiori; L'arte contro le relazioni tossiche: gli studenti dell'artistico firmano il murales sulla violenza di genere; Scuole: premiazione Contest IspirAzioni.

#Online la Selezione stampa @UispNazionale . In primo piano: Progetto Differenze 2.0: a Napoli, studenti da sette città contro la violenza di genere. Su @RADIOBRUNO1 ; InsiderTrend ; @VitaWebTV ; @antonellaa262 ; @VesuvianoNews ; Uisp sulla Rai con x.com

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