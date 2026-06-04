Quali generi musicali animeranno Piazza Don Milani ogni mercoledì e giovedì?. Chi curerà la selezione musicale per la macchina del tempo?. Come cambierà l'offerta culturale di Villa Giamari durante l'estate?. Perché la collaborazione tra Comune e Sottopalco Service è fondamentale?.? In Breve Appuntamenti ogni mercoledì e giovedì alle ore 21:30 in Piazza Don Milani 1. Collaborazione tra Comune di Montemurlo e Sottopalco Service per la gestione tecnica. Servizio gastronomico Bistronomia integrato agli eventi musicali di Villa Giamari. Programmazione giugno include tributi a Baglioni, Imagine Dragons e Pink Floyd. La musica trasforma Villa Giamari in un palcoscenico aperto per l’estate 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Giamari: musica e ritmi estivi accendono le serate a Montemurlo

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