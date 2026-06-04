Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio segnala rallentamenti e code in diverse zone della città. Si registrano criticità sulla rete stradale principale, con traffico intenso in direzione centro e periferia. L’Astral infomobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale, raccomandando di percorrere le vie alternative. La situazione rimane sotto osservazione e si consiglia di consultare i canali ufficiali per eventuali variazioni.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incendio rallenta il traffico Roma Fiumicino da Ostiense in carreggiata esterna e tra Ardeatina doppia in carreggiata interna rimanendo interna traffico rallentato con code tra Cassia bis e Salaria più avanti tra le uscite Bufalotta Roma Teramo sul tratto rallentamenti e code tra la Togliatti e del grande raccordo anulare con difficoltà di immissione in carreggiata interna sulla a91 Roma Fiumicino coda altezza via Isacco Newton direzione Colombo percorrendo via Cassia altezza via Trionfale nei due sensi di marcia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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