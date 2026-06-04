AGI - Via libera dell'Aula della Camera alla delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. I voti a favore sono 155, i contrari 86 e 8 gli astenuti. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Il Ddl dovrà essere ora approvato al Senato. Il provvedimento, che dovrà essere licenziato in via definitiva dal Senato, conferisce al governo la delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare la produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale. La normativa deve rispettare gli obblighi europei e internazionali, le politiche di decarbonizzazione al 2050 ed è volta al conseguimento della sicurezza e indipendenza energetica dell'Italia, nonché al contenimento dei costi dei consumi energetici per gli utenti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Via libera della Camera al Ddl sul nucleare. Ora il provvedimento passa a Palazzo Madama

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Nucleare, la Camera approva il Ddl. Ora il testo passa al Senato

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