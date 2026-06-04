A Vercelli, sono state denunciate undici persone per furto aggravato e riciclaggio dopo aver sottratto circa 2 milioni di euro di macchinari agricoli. La refurtiva è stata rinvenuta in un deposito scoperto durante le indagini. L’azienda colpita ha subito un danno economico di questa portata. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altre responsabilità o complici.

E’ di 11 persone indagate e un danno economico stimato in 2 milioni di euro il bilancio di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli. Gli indagati sono accusati di furto aggravato continuato, ricettazione, riciclaggio e altri reati legati all’impiego di beni di provenienza illecita. L’operazione è stata condotta per contrastare una rete di illeciti ai danni di una ditta specializzata in macchinari agricoli. Le indagini e la collaborazione tra reparti Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso il via grazie alla sinergia tra assetti investigativi e operativi del Comando Provinciale di Vercelli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vercelli, maxi colpo da 2 milioni a ditta di macchinari agricoli: scoperto il deposito della refurtiva

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