Vallecorsa in lutto per la scomparsa di Piero Iannoni | comunità sconvolta
La comunità di Vallecorsa piange la scomparsa di Piero Iannoni, morto a causa di una malattia che si è protratta nel tempo. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra i residenti, che si sono stretti attorno alla famiglia. La perdita è stata annunciata ufficialmente e ha provocato un senso di vuoto tra amici e conoscenti. Nessun dettaglio sulla durata della malattia è stato reso noto.
Un lutto che addolora l’intera comunità di Vallecorsa, la triste notizia della prematura morte di Piero Iannoni, strappato alla vita da una malattia che si è accanita con lui, fino alla fine dei suoi giorni.I funerali del giovane verranno celebrati nel primo pomeriggio di domani, venerdì 5 maggio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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