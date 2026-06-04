Vallecorsa in lutto per la scomparsa di Piero Iannoni | comunità sconvolta

Notizia in breve

La comunità di Vallecorsa piange la scomparsa di Piero Iannoni, morto a causa di una malattia che si è protratta nel tempo. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra i residenti, che si sono stretti attorno alla famiglia. La perdita è stata annunciata ufficialmente e ha provocato un senso di vuoto tra amici e conoscenti. Nessun dettaglio sulla durata della malattia è stato reso noto.