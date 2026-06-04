Una due giorni di emozioni tra inclusione e sogni paralimpici | parte il raduno dei piccoli atleti

Da forlitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 e domenica 7 giugno sbarca a Forlì il progetto "Sport senza confini", percorso itinerante rivolto ai giovani atleti under 14 con disabilità visiva, motoria e intellettiva lieve organizzato dalla Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali) con il supporto di Fondazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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