Teramo cinghiali fuori controllo | Italia Viva denuncia il pericolo

Notizia in breve

A Teramo, alcune zone della città sono frequentemente interessate da incursioni di cinghiali, causando preoccupazione tra i residenti. Italia Viva ha segnalato la situazione, chiedendo interventi immediati. Il partito ha evidenziato la necessità di attivare strumenti legali per autorizzare interventi d'urgenza, in modo da contenere la presenza degli animali e ridurre i rischi per la sicurezza pubblica. Non sono stati forniti dettagli sui quartieri più colpiti o sui passaggi procedurali per l’attivazione di eventuali misure.