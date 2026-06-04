Teramo cinghiali fuori controllo | Italia Viva denuncia il pericolo
A Teramo, alcune zone della città sono frequentemente interessate da incursioni di cinghiali, causando preoccupazione tra i residenti. Italia Viva ha segnalato la situazione, chiedendo interventi immediati. Il partito ha evidenziato la necessità di attivare strumenti legali per autorizzare interventi d'urgenza, in modo da contenere la presenza degli animali e ridurre i rischi per la sicurezza pubblica. Non sono stati forniti dettagli sui quartieri più colpiti o sui passaggi procedurali per l’attivazione di eventuali misure.
Quali quartieri di Teramo sono più colpiti dalle incursioni dei cinghiali? Come può il Sindaco attivare legalmente un intervento d'urgenza? Perché la presenza degli animali rappresenta un rischio sanitario concreto? Quali passaggi burocratici servono per emettere l'ordinanza sindacale??? In Breve Incursioni frequenti segnalate a Colleparco, Colleatterrato, Villa Mosca e Parco Fluviale. Rischio sanitario e incidenti stradali per i residenti delle zone periferiche. Interve . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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