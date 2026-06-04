Tenta il furto in un negozio ma viene sorpreso | dà in escandescenza e minaccia i dipendenti

Un uomo è entrato in un negozio di via Diversivo Acquachiara e ha tentato di sottrarre merce dagli scaffali. Quando è stato scoperto dai dipendenti, ha reagito in modo violento, dando in escandescenza e minacciando le persone presenti. La scena si è protratta fino all’intervento delle forze dell’ordine, chiamate dai dipendenti. L’uomo è stato poi accompagnato fuori dal negozio e denunciato per minacce e tentato furto.

E' entrato in un'attività commerciale di via Diversivo Acquachiara e ha cercato di portare via merce dagli scaffali. Poi, sorpreso dal personale, ha cominciato a minacciare i dipendenti. E' accaduto nella città di Fondi e il responsabile è un cittadino italiano di 30 anni, risultato gravato da. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Shoplifter Steals $24 Shoes — Cops Run His Name and Find 4 Warrants

Notizie e thread social correlati

Tenta il furto nel negozio di abbigliamento, ma suona l'antitaccheggio e fuggeUn tentativo di furto è stato segnalato in un negozio di abbigliamento all’interno di un centro commerciale.

Tenta il furto in un bar tabacchi . Ma viene intercettato e arrestatoUn tentativo di furto in un bar tabacchi si è concluso con l’arresto del ladro, intercettato prima di riuscire a portare a termine il furto.

Temi più discussi: Tenta il furto in un’abitazione: scoperto, s’arrampica su un davanzale ma viene preso; Ruba un iPhone in palestra e tenta il furto in un'azienda di infissi, denunciato; Tenta un furto in casa e viene arrestato: era il fattorino del giorno prima; Come fattorino consegna un elettrodomestico, il giorno dopo torna e tenta il furto in abitazione: arrestato 49enne di Torino.

Pompei, tenta il furto in un negozio: 24enne arrestato dopo la fugaHa tentato di introdursi all’interno di un negozio a Pompei dopo aver forzato una recinzione metallica, ma è stato scoperto dai titolari e successivamente bloccato dalla Polizia di Stato. Un 24enne, ... lostrillone.tv

San Giusto Canavese, tenta il furto in casa: arrestato il fattorino del giorno prima adn24.it/blog/2026/05/3… #SanGiustoCanavese #SanGiorgioCanavese #Torino #Cronaca #Piemonte #Carabinieri #FurtoInAbitazione #TentatoFurto #Arresto #Sicurezza x.com

Pompei, tenta furto in negozio: 24enne arrestato dopo l’inseguimentoPOMPEI - Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri mattina a Pompei per tentato furto aggravato.Gli agenti del tenta furto in negozio: 24enne arrestato dopo l’inse ... marigliano.net