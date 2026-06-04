Tempo Bello | esplode la polemica Le accuse di Vaccari e Casa Riformista

Notizia in breve

La gestione dei contributi comunali per i centri estivi ad Arezzo scatena una polemica. Vaccari e Casa Riformista hanno criticato le modalità di distribuzione e trasparenza delle risorse. Le accuse puntano a possibili irregolarità nell'assegnazione dei fondi e alla mancanza di chiarezza nel processo decisionale. La questione ha acceso il dibattito pubblico sulla gestione dei contributi e sulla relazione tra amministrazione e cittadini.