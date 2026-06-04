Sarà presentato Fuori Concorso alla 72esima edizione del Taormina Film Festival, “Baracoa” film d’esordio di Luis Ernesto Doñas (El despertar de un sueño Oslo, La trucha) con Giancarlo Giannini (Ti voglio bene Eugenio, Book Club -Tutto può succedere, Leonardo), Carlos Luis González (El mundo de Nelsito, Fábula, Silencio) e Yadier Fernández (Il mio anno a Oxford, Buscando a casa Casa Vieja). Il film, una co-produzione Pointmedia Italia (Italia) e De La Huerta Producciones (Cuba) con il sostegno del Programa Ibermedia e il Fondo de Fomento del Cine Cubano, è già stato presentato al Festival Internacional de Cine de La Habana dove ha vinto il premio collaterale della diversità “Súmate” ed è entrato nella shortlist per il Best First Feauture Film and Best Original Music Score al XIII Premios Platino del Cine Iberoamericano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Taormina Film Festival, “Baracoa” di Luis Ernesto Doñas con Giancarlo Giannini presentato fuori concorso

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