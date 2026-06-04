Taormina Film Festival Baracoa di Luis Ernesto Doñas con Giancarlo Giannini presentato fuori concorso

Da romadailynews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sarà presentato Fuori Concorso alla 72esima edizione del Taormina Film Festival, “Baracoa” film d’esordio di Luis Ernesto Doñas (El despertar de un sueño Oslo, La trucha) con Giancarlo Giannini (Ti voglio bene Eugenio, Book Club -Tutto può succedere, Leonardo), Carlos Luis González (El mundo de Nelsito, Fábula, Silencio) e Yadier Fernández (Il mio anno a Oxford, Buscando a casa Casa Vieja). Il film, una co-produzione Pointmedia Italia (Italia) e De La Huerta Producciones (Cuba) con il sostegno del Programa Ibermedia e il Fondo de Fomento del Cine Cubano, è già stato presentato al Festival Internacional de Cine de La Habana dove ha vinto il premio collaterale della diversità “Súmate” ed è entrato nella shortlist per il Best First Feauture Film and Best Original Music Score al XIII Premios Platino del Cine Iberoamericano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

taormina film festival baracoa di luis ernesto do241as con giancarlo giannini presentato fuori concorso
© Romadailynews.it - Taormina Film Festival, “Baracoa” di Luis Ernesto Doñas con Giancarlo Giannini presentato fuori concorso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Taormina Film Festival, presidente di giuria Jane CampionLa 72ª edizione del Taormina Film Festival si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026 e sarà diretta da Tiziana Rocca.

Taormina Film Festival: al via la 72ma edizioneOggi a Roma è stata annunciata ufficialmente l'apertura della 72ª edizione del Taormina Film Festival.

taormina film festival taormina film festival baracoaTaormina Film Festival, Fuori Concorso Baracoa con GianniniRoma, 4 giu. (askanews) – Sarà presentato Fuori Concorso alla 72esima edizione del Taormina Film Festival, Baracoa film d’esordio di Luis Ernesto Donas (El despertar de un sueño Oslo, La trucha) con ... askanews.it

Taormina Film Festival: al via la 72ma edizioneAl via il Taormina Film Festival 2026 dal 10 al 14 giugno. Scopri di più sul programma, ospiti e anteprime internazionali ... universalmovies.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web