Taekwondo torna a Roma il World Grand Prix dal 4 al 7 giugno al Foro Italico
Dal 4 al 7 giugno al Foro Italico si svolge il World Grand Prix di taekwondo. L'evento riporta a Roma una competizione internazionale e si inserisce nel percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La manifestazione coinvolge atleti di diversi paesi e si svolge in un contesto di alto livello tecnico e sportivo. La città ospita nuovamente una grande gara di taekwondo, attirando appassionati e professionisti del settore.
Roma torna capitale mondiale del taekwondo e diventa un crocevia della corsa olimpica verso Los Angeles 2028. Dal 4 al 7 giugno la Grand Prix Arena del Foro Italico ospiterà il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, prima tappa stagionale del circuito mondiale che riporta nella Capitale i migliori. 🔗 Leggi su Today.it
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