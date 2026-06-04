Taekwondo torna a Roma il World Grand Prix dal 4 al 7 giugno al Foro Italico

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 4 al 7 giugno al Foro Italico si svolge il World Grand Prix di taekwondo. L'evento riporta a Roma una competizione internazionale e si inserisce nel percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La manifestazione coinvolge atleti di diversi paesi e si svolge in un contesto di alto livello tecnico e sportivo. La città ospita nuovamente una grande gara di taekwondo, attirando appassionati e professionisti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma torna capitale mondiale del taekwondo e diventa un crocevia della corsa olimpica verso Los Angeles 2028. Dal 4 al 7 giugno la Grand Prix Arena del Foro Italico ospiterà il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, prima tappa stagionale del circuito mondiale che riporta nella Capitale i migliori. 🔗 Leggi su Today.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Taekwondo: nel 2026 il Grand Prix torna a Roma, l'annuncio del presidente Angelo Cito

Video Taekwondo: nel 2026 il Grand Prix torna a Roma, l'annuncio del presidente Angelo Cito

Notizie e thread social correlati

World Taekwondo Grand Prix a Roma dal 4 al 7 giugno: il Foro Italico ospita l’élite mondialeDal 4 al 7 giugno, il Foro Italico di Roma ospiterà il World Taekwondo Grand Prix, con la partecipazione delle migliori atlete e atleti provenienti...

Temi più discussi: Taekwondo, Grand Prix Roma 2026: format, programma, italiane e italiani in gara e dove vedere l’evento in diretta; Taekwondo, torna a Roma il World Grand Prix dal 4 al 7 giugno al Foro Italico; Torna a Roma il World Taekwondo Grand Prix dal 4 al 7 giugno al Foro Italico; Torna a Roma il World Taekwondo Grand Prix, Cito: In uno scenario unico al mondo / Video.

world grand prix taekwondo torna a romaTaekwondo, torna a Roma il World Grand Prix dal 4 al 7 giugno al Foro Italico(Adnkronos) - Roma torna capitale mondiale del taekwondo e diventa un crocevia della corsa olimpica verso Los Angeles 2028. Dal 4 al 7 giugno la Grand Prix Arena del Foro Italico ospiterà il Roma 2026 ... msn.com

world grand prix taekwondo torna a romaTorna a Roma il World Taekwondo Grand Prix, Cito: In uno scenario unico al mondo / VideoROMA (ITALPRESS) - Il grande taekwondo fa tappa a Roma. Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il Roma World Taekwondo Grand Prix , prima tappa stagionale del circuito mondiale e appuntamento chia ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web