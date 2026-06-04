Taekwondo torna a Roma il World Grand Prix dal 4 al 7 giugno al Foro Italico

Notizia in breve

Dal 4 al 7 giugno al Foro Italico si svolge il World Grand Prix di taekwondo. L'evento riporta a Roma una competizione internazionale e si inserisce nel percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La manifestazione coinvolge atleti di diversi paesi e si svolge in un contesto di alto livello tecnico e sportivo. La città ospita nuovamente una grande gara di taekwondo, attirando appassionati e professionisti del settore.