Supermedia AGI Youtrend | Fn insidia il cdestra il M5s rimonta il Pd

Da agi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo la Supermedia AGIYoutrend, questa settimana si registra una diminuzione dello 0,8% nelle intenzioni di voto per il centrodestra, mentre Futuro Nazionale guadagna lo 0,7%. Il Movimento 5 Stelle mostra una rimonta rispetto al Partito Democratico, che invece perde consensi. Questi dati riflettono lievi variazioni nelle preferenze degli elettori, senza indicare cambiamenti significativi nel quadro politico complessivo.

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AGI -  La Supermedia questa settimana sembra fotografare un pò di movimento nelle intenzioni di voto, sul fronte destro dello spettro politico: in particolare, si sta verificando un piccolo 'smottamento' a danno del centrodestra (-0,8%) e a favore di Futuro Nazionale (+0,7%). Tra i partiti della coalizione di governo è la Lega ad arretrare maggiormente, di quasi mezzo punto in due settimane. Questo fa sì che a oggi il centrodestra abbia, sulla carta, un 'ritardo' di un punto esatto nei confronti del Campo Largo, nel quale intanto si verifica una sorta di riequilibrio a sfavore del Pd e a vantaggio di M5s.  Il dettaglio della Supermedia Liste. Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FDI 28,2 (=). 🔗 Leggi su Agi.it

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