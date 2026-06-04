Sport e socializzazione le Madoniadi uniscono gli studenti del territorio

Oltre 280 studenti hanno partecipato alle Madoniadi 2026 a Bompietro, un evento dedicato allo sport e alla socializzazione. La giornata ha visto coinvolti numerosi giovani del territorio, che hanno preso parte a diverse attività sportive, promuovendo l'incontro tra studenti. L'iniziativa ha avuto un'ampia adesione, con l'obiettivo di favorire la socializzazione attraverso lo sport. La manifestazione si è svolta con grande partecipazione e entusiasmo, coinvolgendo studenti di diverse età.

Grandissima partecipazione a Bompietro in occasione dell'edizione 2026 delle "Madoniadi". Più di 280 ragazzi hanno dato vita ad una giornata all'insegna dello sport, della socializzazione e del divertimento. Gli alunni degli istituti comprensivi di Gangi e Geraci, Petralia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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