sostenere il terzo settore solo con una firma

Durante la dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono destinare il 5x1000 a enti del Terzo Settore. Questa opzione permette di devolvere una quota delle imposte senza costi aggiuntivi, rappresentando una possibilità semplice di supporto. La scelta si effettua firmando in appositi spazi nel modulo della dichiarazione e indicando il codice fiscale dell’ente beneficiario. Non è previsto alcun obbligo di versamento diretto.

Tra le opportunità offerte ai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, il 5x1000 è senza dubbio uno degli strumenti più immediati per sostenere il mondo del non profit. Attraverso una semplice firma è infatti possibile destinare una quota della propria Irpef a enti e organizzazioni che operano quotidianamente a favore della collettività, senza alcun aggravio economico per chi effettua la scelta. Questa forma di sostegno consente di indirizzare una parte delle imposte già dovute verso realtà impegnate in numerosi ambiti di interesse pubblico. Beneficiari del 5x1000 sono gli enti del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e altri soggetti che svolgono attività di carattere sociale, assistenziale, culturale o scientifico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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