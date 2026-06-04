Si apre una voragine sulla statale corsia chiusa e traffico in tilt | in corso le verifiche

Notizia in breve

Una voragine si è aperta sulla strada principale, causando la chiusura di una corsia e il blocco del traffico. Sul posto sono in corso verifiche per valutare i danni e la stabilità dell’area. Lunghe code di camion e auto si sono formate, creando disagi per i pendolari. La situazione ha trasformato la giornata in una lunga attesa per chi percorre le strade di Ravenna.