Si apre una voragine sulla statale corsia chiusa e traffico in tilt | in corso le verifiche
Una voragine si è aperta sulla strada principale, causando la chiusura di una corsia e il blocco del traffico. Sul posto sono in corso verifiche per valutare i danni e la stabilità dell’area. Lunghe code di camion e auto si sono formate, creando disagi per i pendolari. La situazione ha trasformato la giornata in una lunga attesa per chi percorre le strade di Ravenna.
Lunghe file di camion e auto e una giornata che si annuncia 'di passione' per chi viaggia sulle strade ravennati. Dal primo pomeriggio di oggi, giovedì, risulta chiusa la strada statale 309 dir Romea, nella zona di Sant'Antonio, in direzione Bologna, verso l'ingresso dell'autostrada. Dalle prime. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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