Sesso e magia nera la sorella dell' autista | Mio fratello tassista abusivo
La sorella di un uomo che lavorava nell'impresa ittica di famiglia ha riferito che il fratello ha lasciato quel settore per svolgere l’attività di tassista in modo non autorizzato. La stessa ha anche parlato di presunti collegamenti tra il fratello e pratiche di magia nera, oltre a riferimenti a temi legati a sesso e magia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali reati specifici o indagini in corso.
Mio fratello lavorava nell’impresa ittica di famiglia poi cambiò lavoro e cominciò a fare il tassista abusivo. Mia madre non era d’accordo. Prima di morire gli chiese di chiudere con quell’attività e lui così fece alla morte di nostra madre. Ora lavoro come assistente in uno studio di un medico. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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