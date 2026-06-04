Sesso e magia nera la sorella dell' autista | Mio fratello tassista abusivo

Notizia in breve

La sorella di un uomo che lavorava nell'impresa ittica di famiglia ha riferito che il fratello ha lasciato quel settore per svolgere l’attività di tassista in modo non autorizzato. La stessa ha anche parlato di presunti collegamenti tra il fratello e pratiche di magia nera, oltre a riferimenti a temi legati a sesso e magia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali reati specifici o indagini in corso.