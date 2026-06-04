SeaYou Festival 2026 | il mare come luogo di dialogo accoglienza e cittadinanza

Da brindisireport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli istituti comprensivi Bozzano-Centro e Casale parteciperanno alla manifestazione SeaYou Festival 2026, dedicata al mare come spazio di dialogo, accoglienza e cittadinanza. La collaborazione tra le scuole si concretizzerà in eventi e iniziative che coinvolgeranno studenti e comunità locali, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza del mare. La manifestazione si terrà nel prossimo anno.

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BRINDISI - Gli istituti comprensivi Bozzano-Centro e Casale celebreranno insieme il mare come luogo di dialogo, accoglienza e cittadinanza. Le due dirigenti scolastiche, rispettivamente Marialuisa Pastorelli e Mariavittoria Caprioli, annunciano la presentazione del SeaYou Festival 2026, che si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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