Scuola il consenso informato sull' educazione sessuale diventa legge Valditara | Tuteliam

Da agi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Senato ha approvato definitivamente con 78 voti favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto, la legge sul consenso informato riguardante l'educazione alla sessualità nelle scuole.

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AGI - Il consenso informato a scuola sull'educazione alla sessualità  diventa legge. Il Senato, infatti, ha approvato in via definitiva - con 78 voti favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto - il ddl sul consenso informato in ambito scolastico. Il ministro Valditara esulta: " Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender ". Il disegno di legge è di iniziativa governativa ed è stato presentato proprio dal ministro dell’Istruzione e del merito.  Scuola, cosa prevede il ddl Valditara . Il testo, composto di tre articoli, introduce disposizioni volte a garantire il consenso informato delle famiglie e degli studenti maggiorenni per le attività scolastiche ed extra-curriculari riguardanti l' educazione alla sessualità. 🔗 Leggi su Agi.it

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Rivendico con orgoglio la norma sul consenso informato su educazione sessuale nelle scuole.

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