Scacchi Legambiente | Ecco perché la spiaggia di Pesce Luna è così sporca

La spiaggia di Pesce Luna è molto sporca a causa dei rifiuti provenienti dal fiume Tevere, che vengono trasportati dal mare fino alla riva. Questa situazione è stata segnalata da Legambiente, evidenziando come le acque del fiume contribuiscano all’accumulo di detriti sulla spiaggia. La presenza di questi rifiuti si verifica regolarmente, influenzando le condizioni ambientali del tratto costiero.

Fiumicino, 4 giugno 2026 – Da una parte i rifiuti che arrivano dal Tevere e vengono spinti dal mare fino alla costa. Dall’altra i limiti imposti dalla tutela ambientale, che impediscono l’ingresso dei mezzi a motore per proteggere dune e fauna. È questa, secondo Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, la combinazione che da anni rende particolarmente critica la spiaggia di via del Pesce Luna, a Fiumicino. Il tratto di arenile, al centro dell’iniziativa di pulizia odierna organizzata da Aeroporti di Roma di Roma e Legambiente ( leggi qui ), continua infatti a essere uno dei punti più esposti all’accumulo di plastica, materiali ingombranti e rifiuti spiaggiati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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