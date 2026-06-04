Sassari-Porto Torres | proposta per eliminare il semaforo critico

Una proposta prevede di eliminare il semaforo all’incrocio tra Sassari e Porto Torres, sostituendolo con una rotatoria. Attualmente, il traffico si accumula soprattutto sulla nuova strada verso Buddi Buddi, che ha aumentato le code. La modifica mira a migliorare il flusso veicolare e ridurre i tempi di attesa, ma le conseguenze sulla circolazione non sono ancora state definite. La decisione è al vaglio delle autorità competenti.

Come cambierebbe il traffico senza il semaforo dopo la rotatoria Tecnomat? Perché la nuova strada verso Buddi Buddi ha peggiorato le code? Quali benefici ambientali porterebbe la rimozione dell'impianto intermittente? Chi deve convalidare tecnicamente la fattibilità di questa proposta??? In Breve L'apertura della nuova arteria verso Buddi Buddi ha aumentato il volume veicolare. L'intervento mira a ridurre le emissioni inquinanti causate da frenate e ripartenze. Co . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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