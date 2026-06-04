Sanità Umbria scontro in aula | Giambartolomei FdI accusa Proietti | Attacca l’opposizione perché non sa rispondere sui problemi

In aula si è acceso uno scontro sulla gestione della Direzione Salute, con un confronto acceso tra i consiglieri. Dopo le critiche della minoranza, la presidente ha risposto, e il consigliere di Fratelli d’Italia ha replicato accusando la presidente di dedicare più tempo ad attaccare l’opposizione durante le interrogazioni.

Sanità, si accende lo scontro sulla Direzione Salute. Dopo l’uscita della minoranza, la replica della presidente Proietti, ecco pronta la risposta del consigliere Matteo Giambartolomei: “Quando una presidente di Regione si scalda e dedica più tempo ad attaccare un’interrogazione dell’opposizione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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