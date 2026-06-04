Salute sport e diritti | a Palazzo Moroni torna l' iniziativa Stai Bene 4.0
Sabato 6 giugno si terrà a Palazzo Moroni l’evento “Stai Bene 4.0”, promosso dalla Clinica di Oncoematologia Pediatrica di un ospedale universitario. L'iniziativa riguarda salute, sport e diritti e si svolgerà nella sede comunale. La manifestazione si concentra su tematiche legate al benessere e alle attività sportive, coinvolgendo diverse figure del settore sanitario e sociale. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali interventi o programmi specifici.
Si intitola “Stai Bene 4.0” l'evento in programma sabato 6 giugno a Palazzo Moroni, promosso dalla Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedale-Università di Padova. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere un approccio innovativo alla cura dei bambini affetti da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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