Salute sport e diritti | a Palazzo Moroni torna l' iniziativa Stai Bene 4.0

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si terrà a Palazzo Moroni l’evento “Stai Bene 4.0”, promosso dalla Clinica di Oncoematologia Pediatrica di un ospedale universitario. L'iniziativa riguarda salute, sport e diritti e si svolgerà nella sede comunale. La manifestazione si concentra su tematiche legate al benessere e alle attività sportive, coinvolgendo diverse figure del settore sanitario e sociale. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali interventi o programmi specifici.