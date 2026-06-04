Rendiconto obbligatorio | i tempi e i controlli

Dal 5 gennaio, le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare il rendiconto delle spese sostenute con il 5x1000. La procedura include la trasmissione di documenti contabili e la verifica dei controlli da parte di enti preposti. La scadenza per la consegna è fissata a fine marzo. Le autorità competenti effettueranno controlli sui rendiconti per verificare l’utilizzo corretto dei fondi ricevuti.

Il 5x1000 rappresenta una delle principali forme di sostegno economico per il mondo sportivo dilettantistico. Tuttavia, ricevere il contributo non significa soltanto beneficiare di una risorsa finanziaria aggiuntiva: le associazioni sportive dilettantistiche sono infatti tenute a dimostrare in modo puntuale come tali somme siano state utilizzate. La normativa prevede che tutte le ASD beneficiarie del contributo redigano un apposito rendiconto entro dodici mesi dalla data di effettiva percezione delle somme. Al documento deve essere allegata una relazione illustrativa firmata dal legale rappresentante, nella quale vengono descritte le attività svolte e le finalità perseguite grazie alle risorse ricevute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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