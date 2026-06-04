Regione Lazio oltre 27 milioni per opere pubbliche nei Comuni | strade piazze scuole e impianti sportivi

La regione Lazio ha stanziato più di 27 milioni di euro destinati a lavori pubblici nei Comuni. I fondi copriranno interventi su strade, piazze, scuole e impianti sportivi. La ripartizione delle risorse mira a migliorare l’infrastruttura locale e a sostenere lo sviluppo delle comunità. La somma rappresenta una parte significativa del finanziamento complessivo previsto per il settore nel territorio regionale. I lavori sono programmati per essere avviati nei prossimi mesi.

Roma, 4 giugno 2026 – Oltre 27 milioni di euro per finanziare opere pubbliche nei Comuni del Lazio. La Regione ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande di contributo destinate alla realizzazione di interventi nelle macro-classi “Infrastrutture pubbliche e sociali” e “Viabilità e mobilità”, nell’ambito del Programma straordinario regionale di investimenti pubblici per le annualità 2026-2028. Il bando mette a disposizione complessivamente 27.150.583,64 euro, ripartiti in parti uguali tra le due aree di intervento: 13.575.291,82 euro per le infrastrutture pubbliche e sociali e la stessa cifra per viabilità e mobilità. Chi può partecipare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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