Due uomini sono stati arrestati tra Parma e Fidenza dopo una serie di rapine e furti. Durante le indagini, i Carabinieri hanno trovato tracce di sangue che hanno portato all'identificazione dei sospettati. Tra gli indumenti sequestrati ai fermati sono stati trovati vestiti sporchi di sangue, compatibili con le tracce raccolte sulla scena dei crimini. Le prove di laboratorio hanno confermato la presenza di sangue sui capi trovati, contribuendo all'arresto.

Come hanno fatto le tracce di sangue a incastrare i rapinatori?. Cosa hanno trovato i Carabinieri tra gli indumenti del sospettato?. Perché i criminali hanno scelto proprio l'ospedale per nascondersi?. Quale attrezzatura professionale hanno sequestrato gli agenti durante la perquisizione?.? In Breve I due sospetti hanno svaligiato 40 armadietti degli spogliatoi all'Ospedale Vaio.. Sequestrati 2 televisori, 2 biciclette e un kit con 20 chiavi inglesi.. L'auto utilizzata per la fuga era stata rubata a una residente di Fidenza.. Il 35enne ferito nascondeva un coltello a serramanico da 19 centimetri.. Due uomini arrestati dopo una scia di furti e una violenta rapina tra Parma e Fidenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina e furti tra Parma e Fidenza: due arresti dopo tracce di sangue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Hai una sigaretta?": la scusa per la rapina in Centro. Raffica di arresti tra scippi e furti lampoNegli ultimi giorni, le forze dell'ordine hanno arrestato 11 persone coinvolte in una serie di reati che includono rapine, scippi e furti lampo.

Catania: due arresti a Librino dopo la rapina ai corrieri di sigaretteA Librino, quartiere di Catania, sono stati arrestati due uomini in relazione a una rapina ai danni di corrieri di sigarette.

Temi più discussi: Oltre 70 tra furti, rapine e spaccate: fermate 10 persone a Caivano; Settanta colpi tra rapine e furti con spaccate, dieci arresti nel campo rom di Caivano; Caslano: arrestato il rapinatore minorenne; Furti e rapine, blitz dei carabinieri in campo rom di Caivano.

Dalla violenta rapina in via Prampolini a Parma ai furti all’ospedale di Vaio: arrestati 35enne e 40enne x.com

Drammi audio di tipo rapina? reddit

Oltre 70 tra rapine, furti e spaccate: 10 arresti. I soldi ostentati sui socialGli indagati sarebbero gli autori di 11 furti, consumati o tentati, ai danni di sportelli bancari tra le province di Napoli, Caserta e Salerno ... ilroma.net

Rapine e furti tra Veneto e Toscana, blitz dei Carabinieri: arresti nel Vicentino e nel PisanoDalle prime ore del mattino oltre cento militari dell'Arma sono impegnati in una vasta operazione coordinata dalla Procura Berica. Eseguite misure cautelari e numerose perquisizioni ... rainews.it