Uno drone russo è stato distrutto da uno strumento di plastica prodotto con stampanti 3D, noto come Sting. Questo dispositivo, grande quanto un ananas, è considerato l’arma ucraina più desiderata e si rivela efficace nel neutralizzare i droni nemici. La sua diffusione avviene tramite la stampa 3D, rendendo più semplice e rapido il suo utilizzo sul campo. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o vittime.

Lo Sting è grande come un ananas, si fa con le stampanti 3D e può abbattere i droni russi che bombardano a centinaia le città L’arma più desiderata dagli stati nel Golfo Persico in questo momento è un coso di plastica stampata grande come un ananas e con quattro eliche sotto, posato sull’erba nella regione di Kiev in Ucraina. Due militari ucraini procedono a una dimostrazione seduti davanti a uno schermo dentro a un furgone. Il coso di plastica sembrerebbe tutto fuorché aerodinamico e invece parte a razzo, sparisce in alto nel cielo, torna verso terra, fa un paio di sprint da 400 metri ad alta velocità sopra il furgone in un senso e nell’altro e infine si libra a mezz’aria, quasi fermo, in modo che sia possibile scattare le fotografie che vedete in questo articolo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Questo coso di plastica è l’arma ucraina più desiderata al mondo

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