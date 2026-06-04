Una donna ha raggiunto per la prima volta la candidatura all’Oscar come miglior film d’animazione. È scrittrice, illustratrice, attrice e regista, nota per l’opera “Persepolis”. La sua carriera si estende dal mondo dei fumetti e dell’illustrazione fino a Hollywood, con vari ruoli nel cinema e nella scrittura. La candidatura rappresenta un traguardo storico nel settore dell’animazione.

Tutto è iniziato con Persepolis, il racconto grafico della sua adolescenza iraniana, intriso di umorismo tagliente, provocazione e impegno politico. Il successo è stato immediato e internazionale. Al culmine della fama, il fumetto è stato adattato per il cinema dalla stessa autrice insieme a Vincent Paronnaud. Scrittrice e illustratrice, Marjane Satrapi è diventata così anche regista. Al cinema, Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve e Danielle Darrieux hanno prestato la voce ai personaggi di Marjane Satrapi. Il film, presentato nel 2007 al Festival di Cannes, si è aggiudicato il Premio della giuria ex aequo con Silent Light di Carlos Reygadas. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando Marjane Satrapi è diventata la prima donna a essere candidata all’Oscar per il Miglior film d’animazione

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