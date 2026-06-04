Puglia record negli aeroporti | oltre 4 milioni di passeggeri

Negli aeroporti pugliesi sono stati registrati oltre 4 milioni di passeggeri, segnando un record. Il traffico internazionale verso Bari è sostenuto principalmente da rotte specifiche che hanno contribuito a questa crescita. Restano da capire gli effetti di questo aumento sul turismo e sull’economia locale, in particolare nei borghi della regione.

Come influenzerà questo boom internazionale l'economia dei borghi pugliesi?. Quali rotte specifiche stanno spingendo il traffico estero verso Bari?. Quanto potrà reggere la rete aeroportuale durante i picchi estivi?. Perché lo scalo di Bari sta superando quello di Brindisi?.? In Breve Tra gennaio e maggio 2026 i passeggeri internazionali sono 1.729.597 (+21,3%).. Maggio 2026 registra 1.263.179 passeggeri totali in tutta la rete pugliese.. Il traffico estero di Bari cresce del 26,2% a maggio 2026.. L'incremento dei voli stimola la domanda di servizi nei borghi e città costiere.. Oltre i 4 milioni di passeggeri: il boom degli scali pugliesi nel primo quinquennio del 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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