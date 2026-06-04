Haiti e Perù si affrontano in un’amichevole internazionale prima del Mondiale. Haiti è già qualificata alla competizione, mentre il Perù non è riuscito a ottenere la qualificazione. La partita rappresenta il terzo incontro tra le due squadre in questa stagione. La sfida si gioca in vista della fase finale del torneo, con le formazioni che cercano di testare le proprie strategie e giocatori prima dell’inizio ufficiale. La partita sarà trasmessa in diretta, ma il luogo esatto non è specificato.

Haiti-Perù è un’amichevole internazionale in vista del prossimo Mondiale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Haiti qualificato al Mondiale e il Perù no. Il mondo alla rovescia oseremmo dire perché pare proprio così. Sì, per la prima volta nella propria storia, come sappiamo, gli haitiani hanno centrato una storica qualificazione. E si vogliono godere il momento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci sono le motivazioni oggettive che faranno la differenza in questo match, perché parliamo appunto di una squadra che vuole a tutti i costi cercare almeno di fare qualche punto al Mondiale e di un’altra che, dal proprio canto, non vede l’ora di andare in vacanza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Haiti-Perù: terzo di fila per il sogno Mondiale

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