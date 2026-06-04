Programmi Tv, la nuova edizione di Ballando con le Stelle è già in fase di preparazione e l’attenzione si concentra sul tema centrale di ogni stagione: la scelta del cast. Nelle ultime ore Milly Carlucci ha rilasciato dichiarazioni che indicano alcuni profili seguiti dalla produzione, facendo i primi nomi di potenziali concorrenti. La conduttrice ha parlato a margine della conferenza stampa di Campioni Del Mondo – Italia Loves Unesco, evento in programma su Rai 1 dall’Arena di Verona il 5 giugno. Durante l’incontro con i giornalisti, Carlucci ha affrontato diversi aspetti legati al futuro del programma, soffermandosi in particolare sul lavoro di selezione dei partecipanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Primi 3 concorrenti”. Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci: roba grossa

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BALLANDO CON LE STELLE - VINCONO ANDREA DELOGU E NIKITA PEROTTI

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