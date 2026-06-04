Premialità e vantaggi per le imprese che otterranno la certificazione Abruzzo regione del benessere

Avranno specifiche misure di premialità da parte dell'Arpa le imprese turistiche e della ristorazione che otterranno la certificazione "Abruzzo Regione del Benessere". Lo ha fatto sapere l'Arpa Abruzzo che ha presentato il progetto "Abruzzo Regione del Benessere" di cui l'agenzia è soggetto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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