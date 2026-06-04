Pratola Serra Scuola V Basile | pubblicato il finanziamento regionale che consegnerà l’edificio alla comunità

Notizia in breve

È stato pubblicato il decreto regionale che assegna il finanziamento per la consegna di un nuovo edificio scolastico alla comunità di Pratola Serra. La struttura, situata presso la scuola “V. Basile”, riceverà fondi destinati alla realizzazione o al miglioramento dell'edificio. Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno commentato la notizia, manifestando soddisfazione per il risultato ottenuto. La pubblicazione del decreto rappresenta l’atto formale che avvia le procedure di assegnazione delle risorse.