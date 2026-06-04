AGI - Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, lascia il Partito democratico. In un'intervista al Foglio spiega: "La casa dei riformisti non c'è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni". "Il Pd — afferma ancora — ha subito uno snaturamento avvenuto per scivolamenti inesorabili. Il partito che abbiamo voluto al Lingotto non esiste più ed è necessario prenderne atto, ma le ragioni per cui è nato esistono ancora". "Se oggi esiste un luogo nel quale si misurano le credibilità, la forza e il futuro delle democrazie europee, quel luogo è Kyiv. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pina Picierno lascia il Pd: “La casa dei riformisti non esiste più”

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PINA PICIERNO LASCIA IL PD La resa dei conti tra riformisti, Ucraina e populismo

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