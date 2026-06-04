Tra il 30 e il 31 maggio si è svolto il 5° Rally Costa del Gargano, seconda tappa della Coppa Rally di Zona 8. I piloti della zona hanno partecipato alla gara, che si è disputata sulle strade del Gargano. La competizione ha visto protagonisti diversi equipaggi, con alcuni che si sono distinti nelle classifiche finali. La gara ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti dalla regione e da altre aree limitrofe.

Si è disputato tra il 30 e il 31 maggio il 5° Rally Costa del Gargano, seconda prova della Coppa Rally di Zona 8. Una gara affascinante e selettiva, resa ancora più impegnativa dalle alte temperature che hanno messo a dura prova equipaggi e vetture. Per i Piloti Sipontini il bilancio è decisamente positivo, con tutti gli equipaggi al traguardo e protagonisti di ottime prestazioni. "Correre su queste strade è sempre emozionante. Ringrazio il mio navigatore Alessandro Mazzocchi, il team SMD Racing, la mia famiglia, gli sponsor e tutto il pubblico che ci ha sostenuto. Questo risultato ci rende orgogliosi e ci dà ulteriore motivazione per i prossimi impegni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Piloti Sipontini in evidenza al 5° Rally Costa del Gargano

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