Picnic sonoro | tra musica e socializzazione si valorizza Parco Suardi

Un progetto giovanile mira a valorizzare il Parco Suardi attraverso musica e socializzazione. Si chiama “Picnic sonoro” ed è promosso dall’Associazione Porta Scomparsa in collaborazione con il Comune di Bergamo. L’iniziativa prevede momenti di musica e incontri nel parco, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e rendere lo spazio più vivo. Non sono stati comunicati dettagli su date o modalità di partecipazione.

Bergamo. “Picnic sonoro” è un progetto giovanile dell’Associazione Porta Scomparsa, mirato alla valorizzazione del Parco Suardi, promosso dall’associazione Porta Scomparsa e dal Comune di Bergamo. “I nostri parchi non sono soltanto spazi verdi, ma luoghi di incontro, di svago e di costruzione di comunità. Picnic sonoro interpreta questa visione, trasformando il Parco Suardi in uno spazio dove i giovani possono vivere esperienze autentiche di socialità, cultura e condivisione. – dichiara Marzia Marchesi, assessora alle politiche giovanili – In un tempo in cui le occasioni di incontro reale sono sempre più preziose, iniziative come questa ci ricordano quanto sia importante creare contesti semplici ma significativi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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