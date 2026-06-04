Un giovane pilota della Mercedes ha conquistato rapidamente la vetta del campionato, ottenendo risultati significativi in poco tempo. Il padre del pilota ha commentato che un errore può far perdere tutto e trasformare un talento in un pilota molto critico.

L’impatto di Andrea Kimi Antonelli sulla F1 è stato semplicemente straordinario. Il giovane talento della ercedes ha bruciato le tappe, conquistando successi importanti e prendendosi con sorprendente rapidità la leadership del campionato. Eppure, nel Circus, l a linea che separa l’esaltazione dalla critica è sottilissima: basta un fine settimana complicato per cambiare radicalmente percezioni e giudizi. In questo sens o, il prossimo appuntamento di Montecarlo rappresenterà un test particolarmente significativo, sia sul piano tecnico che su quello mentale. A sottolineare quanto sia delicato il momento che sta vivendo il pilota bolognese è stato suo padre Marco Antonelli, intervenuto ai microfoni di F1-Insider. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Papà Antonelli predica calma: “Basta un errore e da fenomeno diventi il peggior pilota del mondo”

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