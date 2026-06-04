Panieri vara la nuova Giunta | cinque donne ed età media under 50
Il nuovo sindaco di Imola ha formato una giunta composta da cinque donne e con un’età media inferiore ai 50 anni. È stato rieletta con il 72,55% dei voti, pari a circa 21.000 preferenze.
Il sindaco di Imola Marco Panieri, rielletto nell'ultima tornata elettorale con il 72,55% dei voti, pari a 21.897 preferenze, ha nominato la nuova Giunta comunale. La squadra è composta da sette assessori, con Elisa Spada nel ruolo di vicesindaca, e presenta una forte componente femminile: “La. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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