Palazzo Cesaroni | la maggioranza approva il rendiconto 2025 ma l’avanzo libero è solo di 46mila euro

La maggioranza in Consiglio regionale ha approvato il rendiconto 2025 dell’assemblea legislativa. Il documento, che certifica entrate, uscite e situazione patrimoniale, evidenzia un avanzo libero di soli 46 mila euro.

I consiglieri regionali di maggioranza di Palazzo Cesaroni hanno approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2025 dell’assemblea legislativa, un documento che certifica entrate, uscite e lo stato di salute patrimoniale dell’ente. Hanno espresso voto contrario i sei consiglieri di minoranza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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