Oro illegale | 1000 km² di Amazzonia distrutti dalle miniere clandestine

Notizia in breve

Su 1000 km² di foresta amazzonica sono state abbattute a causa di miniere illegali d'oro. Le attività clandestine introducono l'oro nel mercato globale attraverso reti di traffico e scambi illeciti. La richiesta internazionale di oro e i prezzi elevati favoriscono l'espansione di queste miniere, che operano senza regolamentazioni e senza rispetto per le aree protette. La deforestazione avviene in modo rapido e senza controlli, contribuendo alla perdita di biodiversità e all'alterazione degli ecosistemi.