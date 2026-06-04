Oro illegale | 1000 km² di Amazzonia distrutti dalle miniere clandestine
Su 1000 km² di foresta amazzonica sono state abbattute a causa di miniere illegali d'oro. Le attività clandestine introducono l'oro nel mercato globale attraverso reti di traffico e scambi illeciti. La richiesta internazionale di oro e i prezzi elevati favoriscono l'espansione di queste miniere, che operano senza regolamentazioni e senza rispetto per le aree protette. La deforestazione avviene in modo rapido e senza controlli, contribuendo alla perdita di biodiversità e all'alterazione degli ecosistemi.
Come fa l'oro illegale a entrare nei circuiti commerciali globali?. Quali meccanismi economici alimentano la distruzione delle aree protette?. Perché le attuali regolamentazioni non riescono a fermare le miniere?. Chi controlla la provenienza del metallo una volta arrivato sui mercati?.? In Breve Dati a fine settembre 2025 confermano la distruzione di quasi 1000 km² di aree protette.. Rapporto Gold Laundering in the Amazon documenta l'inefficacia delle attuali misure normative.. L'instabilità geopolitica globale spinge la domanda di oro alimentando gli insediamenti illegali.. Le frodi permettono all'oro illegale di infiltrarsi nei circuiti commerciali internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
WHO CLEARED CONVICTED MINER FOR GUYANA MEETINGS MARUDI OPERATIONS UNDER SCRUTINY
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